Aliağa FK transferi açıkladı

Gelecek sezon Spor Toto 2. Lige çıkmak için takımı güçlendirmek isteyen Aliağa FK bir transferi daha açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa FK transferi açıkladı
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08 Temmuz 2023 15:46
Spor Toto 3. Ligin yeni takımlarından Aliağa Futbol Kulübü, dış transferde 2'nci Lig ekibi Somaspor'dan orta saha oyuncusu Oğuzhan Yıldırım'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kulüp Başkanı Kamil Önal ve Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete katıldı.

İmza töreninde konuşan Oğuzhan Yıldırım, "Öncelikle transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sorumluluklarımın farkındayım, çok çalışıp Aliağa Futbol Kulübü'nü layık olduğu yere çıkarmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her iki taraf için de hayırlısı olsun, sonu şampiyonluk olsun. Allah utandırmasın" diye konuştu.

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