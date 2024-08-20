Aliağa FK pilot takım kurdu

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, pilot takım uygulamasını hayata geçirdi.



Sarı-siyahlı ekip, akademi liglerinde yer alacak yetiştirici iki pilot takım oluşturdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Futbol Kulübü'müzün, yapılanmasında çok önemli bir role sahip olacak altyapı "pilot takım" uygulaması hayata geçiyor. Kulüpler arası yapılan protokolle birlikte kulübümüzün akademi lig gruplarının yetiştirici pilot takımları Aliağa Ağa Spor ve Aliağa Genç Spor olmuştur. Altyapımızda eğitim alan çocuklarımızın, yarışmacı takımlarda mücadele ederek kendilerini geliştirmelerine ve tecrübe kazanmalarına katkı koyan uygulamaya, Aliağa Ağa Spor ve Aliağa Genç Spor Kulüpleri de dahil oldu. Pilot takımlarımızda mücadele edecek olan sporcularımızın gelişimi ve müsabaka takipleri Aliağa FK Akademisi teknik ekibi tarafından yakından takip edilecek olup, pilot takım teknik ekipleri ile birlikte koordineli bir çalışma içerisinde yapılacaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi futbola yönlendirerek, elit gruplardan, akademi liglerine ve profesyonel takıma giden bir köprü kurmak istiyoruz" denildi.





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