Aliağa FK, Kadir Kurt ile anlaştı

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, Manisa FK'dan stoper Kadir Kurt'la sözleşme imzaladı. 7 Temmuz'da Denizlispor'dan 2 yıllığına Manisa FK'ya tranfser olan 24 yaşındaki savunmacı, siyah-beyazlı kulüpte forma giyemeden yuvadan uçtu.



Aliağa FK'dan yapılan açıklamada, "Kariyerine daha önce Denizlispor, Kızılcabölük, Amed Sportif, Fethiyespor ve Somaspor kulüplerinde görev yapmış 24 yaşındaki stoper oyuncumuz Kadir Kurt'un Manisa Futbol Kulübü'nden, Aliağa Futbol Kulübü'müze transferi gerçekleşmiştir. İmza töreni Futbol Şube Sorumlumuz Turgay Mete'nin katılımıyla tamamlanmıştır. Oyuncumuza başarılar diliyor, Aliağa'mıza hoşgeldin diyoruz" ifadelerine yer verildi.