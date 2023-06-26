Aliağa FK'dan 5 imza birden

Süper Amatör'den, Spor Toto 3. Lige yükselmeyi başaran Aliağa FK'da 5 imza birden atıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa FK'dan 5 imza birden
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26 Haziran 2023 15:27
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un yeni ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, iç transferde 4 futbolcuyla yeniden anlaşırken, dış transferde ise sol bek Adnan Demir'i kadrosuna dahil etti.

Transferin startını Tokat Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ahmet Uzun'u alarak yapan İzmir ekibi, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olan mevcut kadrosunda yer alan kanat oyuncusu Enes Bakal, sağ bek Bahri Yıldırım, kaleciler Ahmed Furkan ve Ahmet Pekgöz ile sözleşme uzattı.

MANİSA'DAN BÜYÜK UMUTLARLA GELDİ

Aliağa FK, dış transferde ise Manisa Sanayi Yıldızspor'lu sol bek Adnan'ı renklerine bağladı. Adnan Demir'in şampiyonluk hedefinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyorlar.

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