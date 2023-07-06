Aliağa FK'da çifte imza

Gelecek sezon Spor Toto 2. Lige çıkmak için uğraşan Aliağa FK iki transferi açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa FK'da çifte imza
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06 Temmuz 2023 15:08
Spor Toto 3. Ligde mücadele edeceği yeni sezon öncesi imzaları üst üste attıran Aliağa Futbol Kulübü, Sinan Akgöl ve Seçim Can Koç'u kadrosuna dahil etti.

Son olarak 2'nci Lig temsilcisi Kırklarelispor'da forma giyen deneyimli sağ bek Sinan ve 1922 Konyaspor oyuncusu golcü Seçim ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan iki futbolcu, Aliağa FK'ya şampiyonluk için geldiklerini söyledi. Sinan çok çalışacaklarını belirterek, "Takımımızı 2'nci Lig'e çıkaracağımıza inanıyorum" derken, Seçim ise "Geldiğim andan itibaren aile ortamıyla karşılaştım. Bu takıma kalite eklemek istiyorum" diye konuştu.

Aliağa FK'nın Somaspor'dan Oğuzhan Yıldırım'la da söz kestiği öğrenildi.

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