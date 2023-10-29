29 Ekim

Aliağa'da 7'de 7 keyfi

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup eden lider Aliağa Futbol, üst üste 7'nci galibiyetini almanın sevincini yaşadı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa'da 7'de 7 keyfi
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29 Ekim 2023 14:24
Karadeniz ekibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geriye kapatıp, son 15 dakikada bulduğu gollerle zafere uzanan Aliağa temsilcisi zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Grupta 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde edip namağlup ünvanını koruyan İzmir ekibi 22 puana ulaşıp, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 5'ten 7'ye çıkardı.

Zor bir maç oynadıklarını belirten Teknik Direktör Hakan Şapçı, "Son dakikalarda gelen gollerle galibiyeti aldık ve şampiyonluk yürüyüşümüzü sürdürdük. Herkesi tebrik ediyorum, yolun sonu şampiyonluk" dedi.

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