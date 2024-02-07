Ali Yeşilyurt ve Gökdeniz Gürpüz A Takıma çıktı

Galatasaray'ın iki genç yıldızı Ali Yeşilyurt ve Gökdeniz Gürpüz, ilk kez A takım formasını giydi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Yeşilyurt ve Gökdeniz Gürpüz A Takıma çıktı
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07 Şubat 2024 00:13
Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ali Yeşilyurt ile 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökdeniz Gürpüz, A takımla ilk kez bir resmi maça çıktı.

Sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen Ali, Bandırmaspor mücadelesinin 68. dakikasında Kazımcan Karataş'ın yerine dahil oldu. Almanya'nın Borussia Dortmund takımından sezon başında alınan Gökdeniz ise 87. dakikada Wilfried Zaha'nın yerine oyuna dahil edildi.

İki genç futbolda da Galatasaray A Takımı ile ilk heyecanını yaşadı.

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