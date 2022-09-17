Ali Yaşar: "Golü hissetmedim"

İstanbulspor'un, Beşiktaş karşısında 2. golünü atan Ali Yaşar, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com
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Ali Yaşar: 'Golü hissetmedim'
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17 Eylül 2022 22:22
İstanbulspor forması giyen Ali Yaşar, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Ali Yaşar, "Gol atacağımı hiç hissetmedim. Oyuna iyi başladık. Şanssız bir gol yedik. Yine eşitliği sağladık. Oyundan düşmedik, çok iyi oynadık. İlk yarıda mağluptuk. Hocamız devrede iyi bir konuşma yaptı. Özgüvenimiz yerine geldi. 2. yarı bambaşka bir İstanbulspor vardı. 1 puanla ayrılıyoruz. Çok mutluyuz." dedi.

Ali Yaşar, röportajını, "Bütün Türkiye'ye gösterdik ki İstanbulspor küçük bir takım değil. Bu sene ligde kalacağız. Çok mutluyum gol attığım için, puan aldığımız için." ifadeleriyle tamamladı.

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