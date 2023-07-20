Ali Türkkan, Dünya Ralli Şampiyonası'nda Estonya'da sahne alacak!

Ali Türkkan , Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışına Estonya'da çıkacak.



Ali Türkkan ve yardımcı pilotu Burak Erdener, dünyanın en önemli motor sporları organizasyonları arasında gösterilen WRC3'ün Tartu kentinde düzenlenecek yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek.



Red Bull sporcusu Ali Türkkan, Fiesta Rally 3 aracıyla bu sezon ikinci yarışında podyumun zirvesinde yer almak için mücadele edecek. Ali Türkkan, İtalya Sardinya Rallisi'nde çıktıkları ilk yarışta 3. olma başarısını göstermişti.



Yarış öncesi yaptığı açıklamada Ali Türkkan, "Sardinya'da podyumda başlayarak çıtayı yükselttik. Hedefimiz her zaman podyumda kalmak. Önümüzdeki Estonya yarışı ve arkasından Finlandiya yarışı var. Hiçbir yarışın kolay olmadığının bilincindeyiz. Umarım yine podyumda oluruz. Bu podyumu etap galibiyetleriyle de süslersek bizim için çok güzel ve büyük bir adım olur." değerlendirmesinde bulundu.



