Ali Tandoğan: 'Oyuncularım vazgeçse de vazgeçmem!'

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Kayserispor maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldıkları için çok üzgün olduklarını söyledi.



Çok şanssız ve kötü zamanlardan geçtiklerini belirten Tandoğan, şunları kaydetti:



"Oyun içerisinde varını yoğunu ortaya koymak isteyen oyuncularım adına üzüldüm. Çok şanssız zamanlar yaşıyoruz. Oynaması gereken 5 oyuncumuzun sakatlığından dolayı kadroda olmayışları, sahada 10 kişi kalmamız, kırmızı karttan sonra maçın 3-1 olması bizi etkiledi. Sonra oyuna yeniden istediğimiz gibi başladığımız dönemde üst üste yediğimiz gollerle rakibimiz net bir skor yakaladı. Tabii ki vazgeçmemek gerekiyor. Ben hiçbir zaman hiçbir noktada vazgeçmedim. Buraya gelirken de oyuncu grubuma hep bunu söyledim. Onlara 'Siz vazgeçseniz de ben vazgeçmeyeceğim.' dedim."



