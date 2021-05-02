Ali Tandoğan: "Çevrede çok mutsuzluk vardı"

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, küme düşmelerinin kesinleşmesinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
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Ali Tandoğan: 'Çevrede çok mutsuzluk vardı'
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02 Mayıs 2021 19:08
Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Süper Lig'e veda ettikleri Rizespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Pozisyonları değerlendiremediklerini kaydeden Ali Tandoğan, "Futbol öyle bir oyun ki her şeyinizi sahada verirsiniz, pozisyonlara girer gol atamazsınız. 5 tane yüzde 100'lük pozisyon var. Kazanmamız gereken maçtı. Bu golle olmadı, rakibin yakaladığı ilk pozisyon gol oldu. Çok üzgünüz. Ben her zaman söyledim. Ben en zor anında Denizlispor'un yanında olmaya geldim. Ne olursa olsun ben bu formayı ayakta tutmak için buradayım." dedi.

Elinden geleni yaptığını söyleyen antrenör, "Oyuncu grubunu mental olarak toparlamak çok zordu. Çevrede hep mutsuzluk vardı. Ayağa kaldırmaya çalıştık. 40 gündür antrenmana çıkamayanlar var. Kaleci 19 yaşında. Yokluğun olduğu bir ortamda da elimizden gelen buydu." diye konuştu.

Denizlispor'da kendilerinden önce hatalar yapıldığını söyleyen teknik adam, "Üzgünüz. Bizden daha çok üzülmesi gereken insanlar var. Onlar da bunu istemiyordur ama zamanında yapılan yanlışlar Denizlispor'u bu hale getirdi. Çok zor anda geldik, zor anda da yanında olabileceğimizi göstermek içindi." ifadelerini kullandı.



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