Ali Sürmen: 'Nihat Özdemir tilkilik yapıyor'

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 'şimdilik' kaydıyla ligin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili açıklamasına Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen'den eleştiri geldi.
Sürmen, "Özdemir, kendi konuştuğuna inanıyor mu belli değil. Ligin oynanamayacağının farkında ama 12 Haziran'ı işaret ediyor. Bu işi dayatanların emrinde gidip Sağlık Bakanlığı'na, Bilim Kurulu'na kabul ettirebilir miyim diye tilkilik yapıyor. İnsanlar karakter sahibi olacak. Karakterini kaybedenler her şeyini kaybeder. Bu işe noktasını koyması gereken Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bu iş fazla uzuyor" dedi.
SİNİR UÇLARIYLA OYNAMASINLAR
Sürmen sözlerini şöyle sürdürdü: "Trabzonspor taraftarının sinir uçlarıyla kimse oynamasın. Yeter! Kimse şeytanlık yapmasın. 'Ligler oynanmasın' diyen Fatih Terim'in ilk konuşması dürüst konuşmaydı. Ama ikincide ona 'sus, biz batıyoruz' dediler. Galatasaray battı. UEFA'dan gelecek olan şampiyonluk parasını alamazsa Galatasaray futbolcu alamaz, elindekileri de satar. Bir sürü eksiğimiz var ama en doğru yolda yürüyen 4 büyükler içinde biziz."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sürmen, "Özdemir, kendi konuştuğuna inanıyor mu belli değil. Ligin oynanamayacağının farkında ama 12 Haziran'ı işaret ediyor. Bu işi dayatanların emrinde gidip Sağlık Bakanlığı'na, Bilim Kurulu'na kabul ettirebilir miyim diye tilkilik yapıyor. İnsanlar karakter sahibi olacak. Karakterini kaybedenler her şeyini kaybeder. Bu işe noktasını koyması gereken Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bu iş fazla uzuyor" dedi.
SİNİR UÇLARIYLA OYNAMASINLAR
Sürmen sözlerini şöyle sürdürdü: "Trabzonspor taraftarının sinir uçlarıyla kimse oynamasın. Yeter! Kimse şeytanlık yapmasın. 'Ligler oynanmasın' diyen Fatih Terim'in ilk konuşması dürüst konuşmaydı. Ama ikincide ona 'sus, biz batıyoruz' dediler. Galatasaray battı. UEFA'dan gelecek olan şampiyonluk parasını alamazsa Galatasaray futbolcu alamaz, elindekileri de satar. Bir sürü eksiğimiz var ama en doğru yolda yürüyen 4 büyükler içinde biziz."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın