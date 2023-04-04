Ali Sowe: "İyi bir galibiyet aldık"

Ankaragücü'nün golcüsü Ali Sowe, Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükseldikleri maçına ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Sowe: 'İyi bir galibiyet aldık'
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04 Nisan 2023 23:01
Ankaragücü'nün golcüsü Ali Sowe, Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükseldikleri maçına ardından konuştu.

Ali Sowe yaptığı açıklamada, "Galibiyetten ötürü çok mutluyum, performansımdan ötürü mutluyum. Takımın reaksiyonuyla birlikte iyi bir galibiyet aldık. İkinci yarıdan önce sakinliğimizi koruduk." dedi.

Ayrıca, "İlk yarıdaki skora bir reaksiyon göstermemiz gerektiğini tüm arkadaşlarım dile getirdi. İyi bir galibiyet aldık. İlk yarı istediğimiz gibi gitmese de ikinci yarı işleri değiştirdik." ifadelerini kullandı.

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