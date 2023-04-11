Ali Sowe: 'Fenerbahçe'ye gol atmak istiyorum'

MKE Ankaragücü'nün en golcü ismi ve son haftaların formda oyuncusu Ali Sowe, kiralık sözleşmesinin sezon sonu biteceğini ancak Ankara'da çok mutlu olduğunu ve takımda kalmak istediğini dile getirdi.



Attığı gollerle takımın galibiyetlerinde önemli rol oynayan Sowe, Fenerbahçe maçında da rakip fileleri havalandırmak istediğini aktararak, şunları kaydetti:



"Her maç önemlidir ama Fenerbahçe maçı adeta final niteliğinde. Şu an yakaladığımız güzel formu devam ettireceğimize inanıyorum. Formdayım ama bunun devamı var. Daha çok gol atıp daha iyi performanslar vereceğime inanıyorum. Fenerbahçe maçında da aynı istikrarı ve isteği göstereceğime eminim. Fenerbahçe karşısında da gol ve gollerle takımıma yardımcı olmaya çalışacağım."



Sezon sonu kiralık sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Sowe, "Ankara'yı gerçekten çok seviyorum, şehirle iyi kenetlendiğimi düşünüyorum. Ankara, güzel bir şehir. İşler pozitif bir şekilde gelişirse hedefim MKE Ankaragücü'nde devam etmek." ifadelerini kullandı.



MKE Ankaragücü'nün kaptanlarından Ghayas Zahid ise Trabzonspor ve İstanbulspor karşısında aldıkları galibiyetlerin takıma moral verdiğini, bu performansı Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istediklerini belirtti.



Zahid, sezon sonu sözleşmesinin biteceğini ancak 2 yıldır formasını giydiği MKE Ankaragücü'nde mutlu olduğunu sözlerine ekledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ