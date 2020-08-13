Ali Şen'den Erol Bulut ve Emre Belözoğlu iddiası

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Başkanlık döneminde sarı lacivertli ekibe transfer ettiği Erol Bulut hakkında konuşan Şen, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük görevi ve Fenerbahçe'nin yeni transferlerini değerlendirdi.



İşte Efsane Başkan Şen'in açıklamaları;

1994 yılında 2. Kez Fenerbahçe başkanlığına seçildiğimde yeni bir kadro kurduk. 10 futbolcu transfer ettik. O 10 tane yeni futbolcunun içinde Erol Bulut ve Tayfun Korkut vardı. Erol, Eintracht Frankfurt takımında forma giyiyordu. Almanya'da oldukça köklü bir kulüp Frankfurt. Erol'u öyle bir takımdan transfer ettik. O zaman hocamız Brezilyalı Carlos Parreira'ydı. O Erol Bulut'u çok beğeniyordu.



'EROL BULUT ÇOK SAYGILI VE DİSİPLİNLİ'

Erol da kendine güvenen, Almanya'da doğmuş büyümüş, Alman eğitimi, disiplinini almış çok terbiyeli, saygılı bir çocuktu. Tayfun da öyle bir futbolcudur. O dönem Trabzon'da oynadığımız 2-1'lik bir maçımız var. 5 Mayıs 1996'da. Şampiyonluğu belirleyen bir karşılaşmaydı. O maçta Erol 2. Yarıda oyuna girdi, Aykut'un galibiyeti getiren golü Erol'un asistiyle oldu.



'F.BAHÇE'NİN ALEX FERGUSON'U OLACAK'

Erol Bulut bana geliyordu. Sık sık görüşüyorduk. Daha sonra antrenör oldu. Başakşehir, Yeni Malatya, Aytemiz Alanyaspor'da çok başarılı oldu. Erol'un Fenerbahçe'de olmasından dolayı çok mutluyum, çok memnunum, çok keyif aldım. Ben Erol'un Fenerbahçe'de bir 'Alex Ferguson' olacağını düşünüyorum. Ferguson 27 yıl Manchester United'da görev aldı. Ben de Erol'un bu şekilde olacağını düşünüyorum.



'EMRE İLE 'CUK OTURDU'

Erol Bulut ile birlikte Emre Belözoğlu'nun da görev yapması. İkisinin de birbirlerini iyi tanıması, hani derler ya 'cuk oturdu' tam öyle oldu. İkisinin birlikte görev yapması beni çok mutlu etti.



'EMRE AVRUPA'DA DA ÇOK TANINMIŞ'

Ben ayrı bir Emre Belözoğlu hayranıyım. Emre kendisini tamamen işine gücüne veren, son derece ciddi. Çok büyük kulüplerde forma giydi. Oynadığı tüm kulüplerde başarılı bir sporcuydu ve kendi ismiyle sevilen, sayılan bir futbolcu oldu Avrupa pazarında. Fenerbahçe'ye gelmesi çok iyi oldu. Bence artık Emre gibi Türk futbolcuların yönetim kadrolarında gözükmesi gerekiyor. Ben 50 yıldır Türkiye'de futbolu, futbolcuların yönetmesi gerektiğini söylerim.



'DİLMEN'İ GETİRDİM AMA OLMADI'

1980 yılında Fenerbahçe'ye ilk defa başkanlık görevine seçildiğimde rahmetli Can Bartu'ya teklif etmiştim, futbol şubesinin başına geçmesini ama o dönem kabul etmemişti. Daha sonra 2. Başkanlığımda Rıdvan Dilmen'i göreve getirmiştim. O dönem olmadı, tutturamadık, belki de erkendi yaptıklarımız.



'ÇOK KEYİFLİ BİR YIL OLACAK'

Benim kafamda bunlar hep vardı. Emre, Fenerbahçe için çok büyük bir şans. Hem Emre'nin hem Erol'un hem bu kadar yıl kalecilik yapan Volkan Demirel'in, Mehmet Yozgatlı ve Aurelio'nun büyük faydası olacak. Fenerbahçe'nin yıllarca formasını giymiş, içini dışını bilen isimler bunlar. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bilen, yıllarca Fenerbahçe'nin büyüklüğü içinde görev yapmış bu insanların futbol şubesinde görevli olmaları son derece keyifli bir yıl yaşatacaklarını düşünüyorum. Son derece de memnunum.



'GÖKHAN VE CANER'İN DÖNMESİ ÇOK İYİ OLDU'

Gökhan Gönül ve Caner Erkin bizim futbolcumuz. İkisi de yıllarca Fenerbahçe forması giymiş futbolcular. Bizim onların pozisyonlarında tecrübeli futbolculara ihtiyacımız vardı. Özellikle Caner Erkin'in Novak ile birlikte oynamaları çok etkili olacaktır. İkisi de sol bek. İkisi de aynı görevi yapabiliyor. İkisi de tecrübeli, hayatları büyük takımlardan geçmiş gelmişler.



'MAÇ İZLEMEYİ ÖZLEDİM'

İnşallah bir an önce bu corona virüs belası yok olur da, taraftarların önüne oynarlar. Taraftarlar da stadı doldurmaya başlar. Fenerbahçe Stadı'nda maç izlemeyi çok bekliyorum, herkes de özledi. İkisinin de Fenerbahçe'ye geri dönmesine çok mutluyum.



'EMRE ARTIK KOŞAN DEĞİL KOŞTURAN KİŞİ OLARAK GÖRMEK İSTİYORUM'

Mert Hakan Yandaş'ı birçok kez izledim. Fenerbahçe'nin o pozisyonda eksiği vardı. Şimdi tekrardan gelirsek Emre'nin bırakıp bırakmayacağı belli değil. Sportif direktörlüğü geçen yıldaki gibi hem menajer gibi hem de futbolcu gibi olacağını sanmıyorum. Ben artık Emre 'nin sportif direktör olarak uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yapmasını istiyorum. Emre eğer ki 'bıraktım, bırakmadım, bırakacağım' gibi düşünceyle kararsız ise o kendisine de zarar verir kulübede zarar verir. Ben artık Emre Belözoğlu'nu sahada koşan olarak görmek istemiyorum, koşturan bir yani yöneten bir kişi olarak görmek istiyorum.



