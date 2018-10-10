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Ali Şen: ''Cocu ve Comolli'ye 'Güle güle' derdim''

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, Ali Koç'un yaptığı açıklamalarda ilgili konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Ali Şen: ''Cocu ve Comolli'ye 'Güle güle' derdim''
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10 Ekim 2018 22:06
Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden Ali Şen, A Spor'da yayınlanan Futbol A programında açıklamalarda bulundu.

Ali Şen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

İşte Ali Şen'in yaptığı dikkat çeken açıklamalar...

''Kırmızı halılar, cenazeler... Stephen King'in kitabını okuyorum zannettim. Halbuki burası Fenerbahçe Kulübü ve yıl 2018.''

''Volkan'ın başkana saygısızlık yapması düşünülemez ve onu da hiçbir şekilde haklı çıkarmaz. Fakat başkana saygısızlık yapmışsa, Volkan ayıp etmiş. Bu mevzu bahis dahi olamaz, konuşulamaz bile...''

''Cocu ve Comolli'ye Zagreb dönüşünde uçakta ''Güle güle'' derdim ama başkan devam ediyorsa, destek vereceğiz...''



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