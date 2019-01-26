Ali Şen, Ali Koç'un transfer müjdesini aktardı

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, A Spor'a açıklamalarda bulundu ve Ali Koç ile yaptığı görüşmede kısa sürede transferlerin açıklanacağı müjdesini alşdığını belirtti.
Sarı-lacivertlilerin kısa sürede transferleri açıklayacağını belirten Şen, "Fenerbahçe'nin acilen lider bir futbolcuyu transfer etmesi gerekiyor. Ali Başkan'ı bu sabah aradım, uzun uzun konuştuk. Meğer O da benimle aynı fikirleri düşünüyormuş. Başkan çok üzgün. Sanıyorum ki bu hafta Fenerbahçeli taraftarları sevindirecek transferler olacak" ifadelerini kullandı.
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Sarı-lacivertlilerin kısa sürede transferleri açıklayacağını belirten Şen, "Fenerbahçe'nin acilen lider bir futbolcuyu transfer etmesi gerekiyor. Ali Başkan'ı bu sabah aradım, uzun uzun konuştuk. Meğer O da benimle aynı fikirleri düşünüyormuş. Başkan çok üzgün. Sanıyorum ki bu hafta Fenerbahçeli taraftarları sevindirecek transferler olacak" ifadelerini kullandı.
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