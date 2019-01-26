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Ali Şen, Ali Koç'un transfer müjdesini aktardı

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Kaynak: Sporx.com
Ali Şen, Ali Koç'un transfer müjdesini aktardı
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26 Ocak 2019 23:20
Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, A Spor'a açıklamalarda bulundu ve Ali Koç ile yaptığı görüşmede kısa sürede transferlerin açıklanacağı müjdesini alşdığını belirtti.

Sarı-lacivertlilerin kısa sürede transferleri açıklayacağını belirten Şen, "Fenerbahçe'nin acilen lider bir futbolcuyu transfer etmesi gerekiyor. Ali Başkan'ı bu sabah aradım, uzun uzun konuştuk. Meğer O da benimle aynı fikirleri düşünüyormuş. Başkan çok üzgün. Sanıyorum ki bu hafta Fenerbahçeli taraftarları sevindirecek transferler olacak" ifadelerini kullandı.

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