Ali Şaşal Vural: 'Taraftarımızla eleyebiliriz'

Sivasspor forması giyen Ali Şaşal Vural, Fiorentina karşılaşmasının ardından konuştu.



Ali Şaşal Vural, "Arkadan biri dokundu gol pozisyonunda bana. Kim olduğunu bilmiyorum. En ufak bir temas bile kaleciyi bozabiliyor. Belki bizim adamımızdı, belki rakipti. Bilmiyorum. Ben de doğal refleksle gole itiraz ettim. Eskiden bazı kalecilerin sözü vardır, 'Projektörlerin de etkisi vardır' diye. Tabiri caizse biraz öyle oldu ama yapacak bir şey yok. Olan oldu." diye konuştu.



32 yaşındaki kaleci, "Elbette Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biriyle karşılaştık. Üst seviye oyuncuları da var. Biz mütevazı bir Anadolu kulübüyüz. Buralarda oynamak kolay değil. Bu sonuç kötü değil, bize bir umut verdi. Taraftarımızla oynayacağımız maçın kıymeti daha da arttı. Daha şevkliyiz. Soyunma odasında kötü hava yok. Taraftarımızla birlikte eleyebiliriz, neden olmasın" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.





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