Süper Lig'de 32. hafta hakemleri açıklandı. Beşiktaş - Galatasaray derbisini Ali Şansalan yönetecek. Derbinin hakemini 'algoritma' belirledi. MHK'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir." dedi. İşte Ali Şansalan'ın Galatasaray ve Beşiktaş karnesi



Ali Şansalan'ın Galatasaray karnesi





Hakem Ali Şansalan, Galatasaray'ın ise 12 maçında sahada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle bu karşılaşmaları tamamladı. Galatasaraylı futbolcular, Şansalan tarafından 30 sarı kart görürken, kırmızı ise çıkmadı.



Ali Şansalan, bu sezon Aslan'ın evinde 2-1 kazandığı Antalyaspor ve yine sahasında 2-0'la geçtiği Adana Demirspor maçlarının da hakemiydi.



Ali Koç talep etti iddiası



Kritik derbinin hakeminin açıklanmasının ardından bazı iddialar futbol gündemini sarstı. İddiaya göre Ali Şansalan'ın Beşiktaş - Galatasaray maçına atanmasını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç talep etti.



Fenerbahçe'den iddialara sert cevap



Fenerbahçe, Ali Şansalan'ın Ali Koç sayesinde derbiye atandığı iddialarına sert bir dille cevap verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Şansalan'ın Ekim 2021'de 3-1 ev sahibi üstünlüğü ile sona eren Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yönettiği ve bu maçta kendisine gösterdikleri tepki hatırlatıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor maçının ardından Ali Şansalan'a, Ali Maçalan demişti.



"Manipülasyon yapanlara cevabımızdır"



Fenerbahçe'nin derbi hakemi iddialarına "Manipülasyon yapanlara cevabımızdır" başlıklı cevabı şu şekilde oldu: "Bugün, TFF tarafından yapılan hakem atama duyurusunun ardından oluşan gündeme dair bu açıklamayı yapıyoruz.



Dijital medyada koordineli olarak hareket eden Galatasaray muhabirleri ve isimsiz sosyal medya hesaplarınca oluşturulan Beşiktaş- Galatasaray maçını yönetecek hakem Ali Şansalan'ı Başkanımız Ali Koç'un talep ettiği gündemi, bir kulübün yönetim kuruluyla bağlantılı olarak futbol gündemini ne kadar manipülatif bir noktaya getirebileceğinin fotoğrafı olmuştur!"



Ali Şansalan'ın Beşiktaş karnesi



Ali Şansalan, kariyerinde Beşiktaş'ın 13 maçında görev aldı. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. 35 yaşındaki hakem, siyah-beyazlı futbolculara 32 kez sarı kart gösterirken, kırmızı kartına ise başvurmadı.



Ali Şansalan, bu sezon Beşiktaş'ın deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Fatih Karagümrük ve sahasında 3-1 galip geldiği İstanbulspor mücadelelerini yönetti.



Beşiktaş Şansalan açıklaması yapmıştı



Beşiktaş, çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Futbol A Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı müsabakayı Ali Şansalan'ın yönetmesini talep ettiği yönünde sosyal medyada yer alan iddialar tamamen asılsızdır. Beşiktaş JK olarak, bu tarz iddiaları gündeme taşıyanların kirli niyetlerini çok iyi bildiğimizi ve bu algı çalışmalarına alet olmayacağımızı belirtmek isteriz. Umarız ki Pazar günü oynayacağımız Galatasaray maçının hakemi, yapay zeka ile atanacaktır. Beşiktaş - Galatasaray maçını kim yönetirse yönetsin hakemden beklentimiz adil ve eşit bir yönetimdir. Hakemin değil, güzel oyunun konuşulacağı, sonucun futbolcular tarafından belirlenmiş olacağı bir müsabaka olması en büyük temennimizdir." ifadelerini kullanmıştı.



İlk kez İstanbul derbisinde



Hakem Ali Şansalan, hakemlik kariyerinde ilk kez 3 büyükler arasındaki bir derbi maçta görev alacak.



İşte Ali Şansalan'ın yönettiği derbiler



2022/23

Beşiktaş 2-2 Trabzonspor



2021/22

Trabzonspor 3-1 Fenerbahçe



2020/21

Trabzonspor 1-3 Beşiktaş



İşte haftanın diğer maçlarında hakemler:



Sivasspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

Alanyaspor - Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Halil Umut Meler

Konyaspor - Trabzonspor: Cihan Aydın

MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

İstanbulspor - Giresunspor: Mete Kalkavan.





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