Ali Şansalan: 'Bravo Kerem dedim'

Süper Lig'in 3. haftasındaki Ümraniyespor - Galatasaray karşılaşmasında düdük çalan Ali Şansalan, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.



Bir pozisyonda Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na, "Bravo Kerem" dediği öne sürülen Şansalan pozisyona açıklık getirdi.



Ali Şansalan, "Evet, 'Bravo Kerem' dedim. O anda topla giderken bir müdahale aldı. Bu müdahale sonucunda kendisini yere bırakabilirdi fakat bırakmayıp oyunun devam etmesini sağladı. Ben de bu hareketine 'Bravo Kerem' dedim" ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ