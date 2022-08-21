Ali Şansalan: 'Bravo Kerem dedim'

Süper Lig'in 3. haftasındaki Ümraniyespor - Galatasaray karşılaşmasında düdük çalan Ali Şansalan, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
Bir pozisyonda Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na, "Bravo Kerem" dediği öne sürülen Şansalan pozisyona açıklık getirdi.
Ali Şansalan, "Evet, 'Bravo Kerem' dedim. O anda topla giderken bir müdahale aldı. Bu müdahale sonucunda kendisini yere bırakabilirdi fakat bırakmayıp oyunun devam etmesini sağladı. Ben de bu hareketine 'Bravo Kerem' dedim" ifadelerini kullandı.
Bir pozisyonda Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'na, "Bravo Kerem" dediği öne sürülen Şansalan pozisyona açıklık getirdi.
Ali Şansalan, "Evet, 'Bravo Kerem' dedim. O anda topla giderken bir müdahale aldı. Bu müdahale sonucunda kendisini yere bırakabilirdi fakat bırakmayıp oyunun devam etmesini sağladı. Ben de bu hareketine 'Bravo Kerem' dedim" ifadelerini kullandı.
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