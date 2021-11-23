Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu girişinde çalışmalar yapan vinç devrildi ve 3 işçi yaralandı.
Vincin sepet bölümünde yer alan 3 işçi, devrilmeyle birlikte yaralanırken olay yerine acilen ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Devrilen vinç için de kaldırma çalışmaları başlatıldı.
Vincin sepet bölümünde yer alan 3 işçi, devrilmeyle birlikte yaralanırken olay yerine acilen ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Devrilen vinç için de kaldırma çalışmaları başlatıldı.