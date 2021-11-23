Ali Sami Yen'de vinç devrildi! 3 işçi yaralı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda çalışan vincin devrilmesi sonucu sepette bulunan 3 işçi yaralandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Sami Yen'de vinç devrildi! 3 işçi yaralı
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23 Kasım 2021 13:51
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu girişinde çalışmalar yapan vinç devrildi ve 3 işçi yaralandı.

Vincin sepet bölümünde yer alan 3 işçi, devrilmeyle birlikte yaralanırken olay yerine acilen ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Devrilen vinç için de kaldırma çalışmaları başlatıldı. 





 

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