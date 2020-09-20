Ali Şafak Öztürk: 'Sangare için Beşiktaş aynı rakamı teklif etti'

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe'ye transfer olan Nazım Sangare için Beşiktaş ile yaptıkları anlaşmalara ilişkin flaş detayları paylaştı.



İŞTE ÖZTÜRK'ÜN SÖZLERİ



"Nazım Sangare Almanya 3. Ligi'nden gelen ve kademe kademe süreklilik kazanarak milli takıma yükselen bir değer. Baktığımızda, bu değerin ayrılması sürecinde taleplerimiz olur. Değeri ile ilgili bazı şeyler görüyorum. İnsanların şunu bilmesi lazım, önümüzdeki süreçte yabancı sayısının düşmesiyle birlikte, Türk oyuncuyu bazı pozisyonlarda değerlendirme anlamında Nazım gibi oyuncuların değeri büyüktür. Gelişme kapasitesi olan, gücünü yükseltebilecek bir oyuncu. Beşiktaş ve Fenerbahçe, aynı zamanlarda, bundan 3 hafta önce iletişime geçtiler. Beklentimizi söyledik, Fenerbahçe fazla dedi, Beşiktaş ile görüşmeler devam etmişti. Beşiktaş'tan gelen bir teklifle, 500 bin euro önceden ödeme ve 1,5 milyon euro zorunlu satın alma, sonraki satıştan yüzde 15 pay ile anlaşıldı. Sonra bizim de bilmediğimiz bir nedenden, mali sıkıntılar olabilir, kendilerinin yaptığı teklifin yüksek olduğu belirtildi. Bu sırada oyuncu ile görüşmelerine izin verdik, teklif yüksek diye revize ettiler. 1,5 milyonluk bir teklif yapıldı, hayır deyince 1750 gibi bir şey konuşuldu, sonra 1 milyon ve sonraki satıştan yüzde 30 gibi rakamlar konuşuldu. Biz de değerli bir oyuncu olduğunu söyledik ve reddettik. Artık Beşiktaş'tan gelecek tekliflerin gerçekçiliğine ve inandırıcılığına inanmadık. Sonra Fenerbahçe'den teklif geldi, benzer rakamlarda, 1 milyon 750 bin euro, bir oyuncu takası ve sonraki satıştan pay gibi. Bizim de kabul ettiğimiz bir teklif oldu."



"ÇEBİ AYNI RAKAMI VERELİM DEDİ"



"Oyuncu Fenerbahçe ile görüşme halinde, sonucun nasıl çıkacağını göreceğiz. Ahmet Nur Çebi başkan, Fenerbahçe ile anlaştıktan sonra bizimle konuştu. Tekliflerinin Fenerbahçe'nin teklifi ile aynı olabileceğini söyledi ama biz teşekkür ettik kendilerine. Biz Fenerbahçe ile devam edeceğimizi ilettik."



