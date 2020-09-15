Ali Şafak Öztürk: 'Fenerbahçe, Nazım ve Doğukan'ı istedi'

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe'nin Nazım Samgare ve Doğukan Sinik'i transfer etmek istediğini açıkladı.



Radyospor'a açıklamalarda bulunan Öztürk, "Fenerbahçe hem Nazım hem de Doğukan'ı istedi ve takas önerdi ancak biz, beklentilerimizi ilettiğimizde Fenerbahçe'den bir geri dönüş gelmedi. Bonservis bedeli almadan oyuncu takasıyla transfer yapmak istemiyoruz" dedi.



