Ali Şafak Öztürk: "Fenerbahçe, Nazım ve Doğukan'ı istedi"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe'den iki oyuncu için transfer teklifi aldıklarını açıkladı.

Haber; Radyospor, Fotoğraf; AA
Ali Şafak Öztürk: 'Fenerbahçe, Nazım ve Doğukan'ı istedi'
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15 Eylül 2020 17:39
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe'nin Nazım Samgare ve Doğukan Sinik'i transfer etmek istediğini açıkladı.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Öztürk, "Fenerbahçe hem Nazım hem de Doğukan'ı istedi ve takas önerdi ancak biz, beklentilerimizi ilettiğimizde Fenerbahçe'den bir geri dönüş gelmedi. Bonservis bedeli almadan oyuncu takasıyla transfer yapmak istemiyoruz" dedi.



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