Ali Şafak Öztürk: '54 testte 45 pozitif çıktı'

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, 1-1 sona eren Beşiktaş maçı öncesinde yaşanan Kovid-19 kriziyle ilgili konuştu.



Psikolojik olarak etkilendiklerini belirten Öztürk, "Beşiktaş yönetiminin tekrar test yapılması talebi oldu. Federasyon tarafından gerekli testler yapıldı. Sağolsun, test paralarını da karşılayacaklarını söylediler. Biz testin devlet kurumları tarafından yapıldığını ve negatif çıktığını bildirdik. Son dakikada bazı sıkıntılarımız oldu. Psikolojik olarak bizi etkileyen bir süreçti. Bütün bu etkenlere rağmen çıkan sonuçtan memnunuz." dedi.



İlk testte 45 pozitif vaka çıktığını söyleyen başkan, "Numunelerde sıkıntı çıktı. İlk yapılan testte doğru hatırlıyorsam 54'te 45 pozitif çıktı. 1 haftada bunun çok zor olacağını, böyle bir yayılma oranı olursa tüm dünyanın virüsü kapacağını düşündük. Sergen Yalçın'a da acil şifalar diliyoruz. Bu kadar hızlı yayılsa, Beşiktaş'ta da bir yayılma olurdu. Hata olduğunu düşündük, tekrar numune aldırdık." ifadelerini kullandı.



