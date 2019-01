"ÖNCELİĞİMİZ ELDEKİ FUTBOLCULARI MUTLU ETMEK"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Sezon sonunu şurada bitirelim burada bitirelim davasından çok, elimizden geleni yapacağız. İnşallah Avrupa olur ama inşallah daha kötü durumlar da olmaz. Hedef her zaman üst sıralar, her zaman maçı kazanmak. Ama elimizden geldiği kadarıyla" dedi.Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kırmızı beyazlı takımın ikinci yarı hazırlık kampı yaptığı Regnum Carya Golf Spa Resort'ta açıklama yaptı. İlk yarının Antalyaspor için iyi bir dönem olduğuna değinen Öztürk, sezon öncesi takım hakkında karamsar düşünceler bulunmasına rağmen yeniden başkanlık görevine gelmesiyle bu tablonun ortadan kalktığını dile getirdi. İlk haftalardan itibaren teknik direktör Bülent Korkmaz'ın oyuncularla bütünlük sağlamasının, futbolcuların birlik ve beraberliği, maçlardaki üst düzey performansıyla ilk yarıyı iyi bir yerde tamamladıklarını anlatan Öztürk, bir ya da iki maçta puan kaybetmemeleri halinde ikinci sırada yer alacaklarını belirtti.Öztürk ayrıca, takımdaki aile ortamı ve mali sıkıntıları ötelemekten kaynaklı Antalyaspor'un ilk yarıda iyi bir süreç geçirdiğini söyledi.Antalyaspor'un ilk yarıdaki başarısını kadrodaki futbolcuların sağladığını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:"Antalyaspor'da bu tabloyu yaratan elimizdeki oyuncular. Şu ana kadar onların da mali anlamda hak ettiklerini kazanmaları açısından ciddi sıkıntılar oldu. Bizim önceliğimiz transferden önce bu sıkıntıları giderebilmek. Bu kadro takımı ligde belirli bir yere getirmiş. Kesinlikle emeğinin karşılığını alması lazım. Transfer yapabilmek artık hiç kolay değil. Bizim amacımız kadroyu daha da daraltıp, verim alabildiğimiz has oyuncularımızı elimizde tutup, sezonu en iyi yerde kapatmak. Transferde şu an bakış açımız bu. Transfer yapabilme durumumuz da zor gözüküyor, finansal anlamda. Oyuncular ellerinden geleni yapıyor ve biz bunu devam ettirmelerini istiyoruz. Kısa sürede mali dengeyi sağlamak önceliğimiz. Transfer yapılmayacak demiyorum. Belki olabilir ama şu anda baktığımızla zor gözüküyor. Önceliğimiz eldeki futbolcuları mutlu edebilmek ve ona göre yapı oluşturabilmek."Takımdaki bazı oyuncularla yolların ayrılabileceğine değinen Öztürk, "Bazıları iyi niyetleriyle ellerinden geleni yapıyor ama kendi kariyerleri, bizim belli maliyetlerden kurtulmamız için yol ayrımları lazım olacak. Az forma şansı bulan oyuncularla yol ayrımına gitme düşüncesi var. Kulübe katkısı daha az olan oyuncular iyi niyetli de olsa 5-6 futbolcuyla yolları ayırmayı düşünüyoruz" dedi.Öztürk, sezon başında taraftarın Antalyaspor hakkında 'ligde kalması yeterli' görüşü bulunurken, iyi gidişattan dolayı beklentilerin de yükseldiğini vurguladı. Geçmişte yüksek hedefler belirleyip bu hedeflere ulaşabilecek hamleler yaptığını anlatan Öztürk, şu anda hem Türk futbolu hem de kulübün mali yapısından dolayı hedefleri daha dengeli belirlediklerini söyledi. Hedefleri uzun vadeli ve devamlı olacak şekilde belirleyip, bunu başarabilmenin önemini anlatan Öztürk, "Sezon sonunda Avrupa istemez miyim, her şeyiyle isterim, zorlarız da. Ama bu 4-5 transfer yapıp ille Avrupa'ya gitmek değil. Bu geleceğimizi riske atmak olur. Bizim kendi içimizde, özümüze dönmemiz, iskeleti koruyup, takımı kendi içerisinde güçlendirmemiz ve devamlığı sağlamamız önceliğimiz. Sezon sonunu şurada bitirelim burada bitirelim davasından çok elimizden geleni yapacağız. İnşallah Avrupa olur ama inşallah daha kötü durumlar da olmaz. O nedenle benim şu sıralarda bitirelim diye kesinlikle bir hedefim yok. Hedef her zaman üst sıralar, her zaman maçı kazanmak. Ama elimizden geldiği kadarıyla" diye konuştu.Öztürk, bu sezon performansıyla dikkati çeken Doğukan Sinik ile ilgili transfer teklifi bulunmadığını söyledi. Takımdaki çok sayıda futbolcu için iyi transfer teklifleri olduğundan bahseden Öztürk, kadrodaki oyuncuları korumayı amaçladıklarını dile getirdi. Öztürk, takımın iskeletini oluşturan futbolcular ile ilgili çok iyi teklif geldiğinde belki transfer düşüncesi oluşabileceğini belirtti.