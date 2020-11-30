Ali Palabıyık'a Şampiyonlar Ligi'nde görev

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde görev yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ali Palabıyık'a Şampiyonlar Ligi'nde görev
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30 Kasım 2020 13:44
UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakasında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Abdulkadir Bitigen görev alacak. Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) Mete Kalkavan üstlenecek.



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