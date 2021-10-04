Ali Palabıyık sahadan polisle çıktı!

Süper Lig 'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında kazanan 90+10'da belli oldu.



İlk yarı 5, ikinci yarı 11 dakika uzatma oynanan maçın bitimine saniyeler kala Morutan ile golü bulan Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken 90 dakikanın sona ermesiyle tansiyon yükseldi.



Galatasaray'ın galibiyet golünde Diagne'nin faul yaptığını iddia eden Çaykur Rizespor cephesi, maçın hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi. Palabıyık ve ekibi, 90 dakika sonrası sahayı polis eşliğinde terk etti.







