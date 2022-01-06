Ali Palabıyık'ın cezası bitmiyor!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2022 yılında FIFA hakemleri listesinde yer vermeye devam etse de Ali Palabıyık'ın görev hasretine son vermedi.



Süper Lig'de son olarak 3 Ekim 2021'de Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği mücadelede görev alan Ali Palabıyık, 95 gündür MHK'den görev alamıyor. Ali Palabıyık'ın o maçtaki kararları tartışılmış ve MHK'den bu maç sonrası hiçbir maçta görev alamadı.



Ali Palabıyık, o tarihten sonra sadece UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Bodo / Glimt'in Roma'yı 6-1 mağlup ettiği mücadeleyi yönetti.





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