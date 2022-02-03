Ali Palabıyık geri dönüyor; 125 gün!

Ali Palabıyık, MHK tarafından 125 gün sonra bir maçta görevlendirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ali Palabıyık geri dönüyor; 125 gün!
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03 Şubat 2022 12:09
MHK'nin en tecrübeli hakemlerinden Ali Palabıyık, 125 gün sonra sahalara dönüyor.

Son olarak 3 Ekim 2021'de Galatasaray'ın deplasmanda 3-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçını yöneten Ali Palabıyık, mücadelede verdiği ve vermediği kararlarla her iki tarafın tepkisini çekmişti. O maçtan sonra uzun süre görev alamayan Palabıyık, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

6 Şubat Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasındaki mücadelede görev alacak olan Palabıyık, Süper Lig'deki mesaisine başlayacak.

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