Ali Palabıyık geri dönüyor; 125 gün!

MHK'nin en tecrübeli hakemlerinden Ali Palabıyık, 125 gün sonra sahalara dönüyor.



Son olarak 3 Ekim 2021'de Galatasaray'ın deplasmanda 3-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçını yöneten Ali Palabıyık, mücadelede verdiği ve vermediği kararlarla her iki tarafın tepkisini çekmişti. O maçtan sonra uzun süre görev alamayan Palabıyık, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.



6 Şubat Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasındaki mücadelede görev alacak olan Palabıyık, Süper Lig'deki mesaisine başlayacak.





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