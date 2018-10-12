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Ali Koç'un zor anları! "Doktor çağıralım mı?"

Volkan Demirel'le yaptığı konuşmadan sonra Ali Koç'u görenlerin, kulübün 1 numarası için çok endişelendiği ortaya çıktı.

Kaynak: Vatan
Ali Koç'un zor anları! 'Doktor çağıralım mı?'
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12 Ekim 2018 05:50
Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan krizlerin ardından başkan Ali Koç, çok önemli açıklamalar yaparken taraftarların en çok merak ettiği 'Volkan Demirel' konusundaki gerçekler de gün yüzüne çıktı. "Evine gittiğim tek futbolcu Volkan'dır. Onun bende yeri ayrı" dediği kaptanla geçen günlerde yaşadığı sözlü tartışmaları kamuoyuyla paylaşan başkanın, Volkan ile yaptığı konuşmada çok üzüldüğü ve sinirlendiği ortaya çıktı.

Deneyimli kalecinin kendisine bir türlü söz hakkı tanımaması üzerine kıpkırmızı olan başkanın, sağ kolu Semih Özsoy'un da Volkan Demirel'le münakaşa etmesi üzerine iyice gerildiği öğrenildi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Volkan toplantı odasından çıktıktan sonra başkanın yanına gelenler de onun için çok endişelendi.

"MERAK ETMEYİN BEN İYİYİM"

Haberde; Koç'un yüz ifadesini görenler kendi aralarında "Acaba kulüp doktorunu çağırsak mı?" diye konuşurken, bu diyalogları duyan başkan "Endişelenecek hiçbir şey yok. Ben gayet iyiyim. Beni merak etmeyin" diyerek ortamı sakinleştirdiği belirtildi.

Daha sonrasında asbaşkan Semih Özsoy'la durum değerlendirmesi yapan sarı-lacivertlilerin 1 numarası çok üzülse de kulübün en eski oyuncusu Volkan'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılması kararını aldığı kaydedildi.

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