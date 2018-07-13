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Ali Koç'un Yerry Mina mesaisi!

Fenerbahçe, Barcelona'nın Kolombiyalı oyuncusu Yerry Mina'yı kiralamak için şartları zorluyor.

Kaynak: Sabah
Ali Koç'un Yerry Mina mesaisi!
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13 Temmuz 2018 05:22
Fenerbahçe, Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla 3 gol atarak dikkat çeken ve fiyatını artıran Barcelonalı Yerry Mina'dan vazgeçmiş değil.

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de dün beğendiği oyuncular arasında saydığı ve 'Almak için çalıştık' itirafında bulunduğu 23 yaşındaki defans için sarı-lacivertli yönetim Barcelona ile temaslarını sürdürüyor.

Oyuncu, Katalan ekibinden ayrılmak istemese de Başkan Ali Koç, ikili ilişkileriyle Mina'yı kiralamak için mesai harcıyor.

Ayrıca Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergileyen Kolombiyalı stoper için Everton'ın da devrede olduğu biliniyor.



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