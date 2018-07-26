Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, alışılmışın dışındaki bir şeffaflıkla Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu vahim durumu gözler önüne sererken, 'Camiaya sesleniş' programından sonra ekibiyle bir toplantı yaptı.Günler öncesinden hazırlanan ve hiçbir detayı atlamamak için titiz çalışan Koç, "Bu kulübün tek sahibi olan taraftarlarımızın ve kongre üyelerinin F.Bahçe'nin içindeki mali tabloyu bilmeleri lazım" mottosuyla yola çıktı.Programdan sonra ekibiyle yaptığı görüşmede ise duygusal anlar yaşandı. Başkana sosyal medyadan gelen yorumlar okunurken, adeta tek yürek olan camianın pozitif mesajları başkanı gelecek adına çok umutlandırdı. "Bu mali tablodan sonra biz sizden transfer beklemiyoruz. İstemiyoruz da. Eminiz ki siz şartları zorlayıp elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz" şeklindeki ifadeler taraftarların adeta ortak görüşü oldu.Taraftarların ağırlıklı olarak yolladığı bir diğer mesaj da "Biz de artık elimizi taşın altına koyalım." oldu.Bu görüşlerin ardından başkan, "Amacımıza ulaştık. Verdiğimiz mesajlar yerlerine ulaşmış. Bu mutluluk verici. Bu tip toplantıları daha sık yapmamız gerekiyor" dedi.