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Ali Koç'un karar haftası! Volkan Demirel...

İşleri için gittiği İngiltere'den önceki akşam dönen Ali Koç'un önünde karar vermesi gereken kritik konular bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet
Ali Koç'un karar haftası! Volkan Demirel...
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16 Ekim 2018 04:04
İşleri için gittiği İngiltere'den önceki akşam dönen Ali Koç'un önünde karar vermesi gereken kritik konular bulunuyor.

Yaptığı suçlamalara yardımcı antrenörlerin yanıt vermeyip kendisinden randevu talep etmeleri, Volkan'ın affedilip affedilmeyeceği bu konuların en önemlileri... Koç'un yönetim kurulu ile yapacağı görüşme neticesinde bir karar vermesi bekleniyor.

Antrenörlerin durumu

Ali Koç'un kulüp sırlarını dışarı sızdırmakla suçladığı antrenörler, Murat Öztürk, Alper Aşçı ve Turgay Altay, açıklama yapmak yerine başkandan kendilerini anlatmak için randevu istemişti. Koç, bukonuda nasıl bir tavır takınacağına, yöneticilerle konuştuktan sonra karar verecek.

Volkan Demirel'in dönüşü

Volkan konusunda çok daha yumuşak olan başkan Koç kararını kaptanın tavırlarına göre değerlendireceğini belirtmişti. Volkan'ın taraftara yönelik yaptığı açıklamanın tam bir özür olmadığını kanısında olan yöneticilerin düşünceleri sonrası Volkan, bu hafta Koç ve 2. başkan Semih Özsoy'dan muhtemelen bir randevu isteyecek ve özür dileyecek.

Yeni antrenörler kim olacak?

Kaleci antrenörlüğü konusunda alt yapıdan Erdem Bali ve Alkan Birlik'ten destek alacak olan sarı lacivertlilerde kadroya yeni antrenör alınmaması düşüncesi ağır basıyor. Bu konuda son karar yine Koç'ta olacak. Koç'un yönetim ile bir araya geldikten sonra bu konuda karar vermesi bekleniyor.

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