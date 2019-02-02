Ali Koç'un isyan ettiği pozisyon, monitöre gitti

F.Bahçe'nin devre arasında Malatyaspor'dan aldığı ve kısa sürede defansta vazgeçilmezi olan Sadık, büyük bir tehlike atlattı. 50. dakikada Jerome'un arkadan yaptığı sert faulle yerde kalan oyuncu, bir süre saha kenarında tedavi edildi ve oyuna döndü. Ancak 67. dakikada devam edemeyerek soyunma odasının yolunu tuttu. Jerome bu hareketi sonrası kırmızı kart gördü. Sadık'ın durumu bugün netlik kazanacak.

Fenerbahçe-Göztepe maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular arasında en yüksek yüzdeyle pas atan isim Sadık Çiftpınar'dı (%95 - 39/41)

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma belki de bu sezonun en sert maçıydı. Özellikle Göztepeli futbolcuların yaptığı dozajı yüksek fauller tribündeki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u bile isyan ettirdi. İlk yarıda Halil'in Dirar'ın ayak bileğine bastığı pozisyonda ayağa fırlayan Koç, kırmızı bekledi. Sarı çıkınca, yerinden kalkıp monitöre giderek pozisyonu tekrar izledi.Jerome'un Sadık Çiftpınar'ın arkadan ayağına bastığı pozisyon ise yürekleri ağza getirdi. Hakem Suat Arslanboğa, İngiliz oyuncuya direkt kırmızını kartını çıkarırken, Sadık uzun bir tedavinin ardından oyuna dönebildi. İlk yarıda Castro da Benzia'nın göğsüne gelen ayak darbesinin ardından sarı kart gördü.Koç, Halil'in ilk yarıda Dirar'ın ayak bileğine bastığı pozisyonu yakından izlemek için tribünde yerinden kalkıp monitöre gitti.