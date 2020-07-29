Ali Koç'un hamlesi, Fenerbahçe'yi büyük borçtan kurtardı

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin Türk Lirası hamlesi sonuç verdi. Sarı-lacivertliler, 108 milyon Euro'luk borcu Euro 7.71 iken ortalama 7.23'ten TL'ye çevirmişti. 2 aylık sürede Euro'nun 8.07'ye yükselmesiyle toplam kâr 110 milyon TL'ye ulaştı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Ali Koç'un hamlesi, Fenerbahçe'yi büyük borçtan kurtardı
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29 Temmuz 2020 09:12
Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığındaki yönetim, borç yükünü azaltmak için yoğun çaba sarfediyor. Sarı-lacivertlilerin 2 ay önce yaptığı akıllı hamle TL üzerinden kulübe önemli bir kazanç sağladı.

108.2 milyon Euro'luk döviz borcunu kurun 7.71 TL olduğu dönemde 7.23'ten TL'ye çevirmeyi başaran sarı-lacivertliler, yaklaşık 52 milyon TL'lik bir kazanç sağlamıştı. Aradan geçen 2 aylık sürede Euro kurunun 8.07 TL'ye çıkmasıyla birlikte bu rakam yaklaşık 110 milyon TL'ye ulaştı. 

GÖZLER TFF'DE

UEFA ile sürekli temas halinde olan sarı-lacivertliler, bazı maddi cezalar yese de borç yapılandırmadaki mücadelesine devam ediyor. Gözünü TFF'nin harcama limitlerindeki karara diken Fenerbahçe, transferdeki rotasını da TFF'ye göre şekillendirecek.



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