Fenerbahçe'de Ali Koç başkanlığındaki yönetim, borç yükünü azaltmak için yoğun çaba sarfediyor. Sarı-lacivertlilerin 2 ay önce yaptığı akıllı hamle TL üzerinden kulübe önemli bir kazanç sağladı.
108.2 milyon Euro'luk döviz borcunu kurun 7.71 TL olduğu dönemde 7.23'ten TL'ye çevirmeyi başaran sarı-lacivertliler, yaklaşık 52 milyon TL'lik bir kazanç sağlamıştı. Aradan geçen 2 aylık sürede Euro kurunun 8.07 TL'ye çıkmasıyla birlikte bu rakam yaklaşık 110 milyon TL'ye ulaştı.
GÖZLER TFF'DE
UEFA ile sürekli temas halinde olan sarı-lacivertliler, bazı maddi cezalar yese de borç yapılandırmadaki mücadelesine devam ediyor. Gözünü TFF'nin harcama limitlerindeki karara diken Fenerbahçe, transferdeki rotasını da TFF'ye göre şekillendirecek.
108.2 milyon Euro'luk döviz borcunu kurun 7.71 TL olduğu dönemde 7.23'ten TL'ye çevirmeyi başaran sarı-lacivertliler, yaklaşık 52 milyon TL'lik bir kazanç sağlamıştı. Aradan geçen 2 aylık sürede Euro kurunun 8.07 TL'ye çıkmasıyla birlikte bu rakam yaklaşık 110 milyon TL'ye ulaştı.
GÖZLER TFF'DE
UEFA ile sürekli temas halinde olan sarı-lacivertliler, bazı maddi cezalar yese de borç yapılandırmadaki mücadelesine devam ediyor. Gözünü TFF'nin harcama limitlerindeki karara diken Fenerbahçe, transferdeki rotasını da TFF'ye göre şekillendirecek.