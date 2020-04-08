Ali Koç'un görüştüğü isim; Laurent Blanc

Lige verilen arada teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de rota tamamen yabancı çalıştırıcıya çevrildi.Takımı yeni sezonda yabancı bir isme teslim etme kararı alan sarı-lacivertlilerde başkanı Ali Koç'un da yakın arkadaşı olan Fransız teknik adam Laurent Blanc gündeme geldi. Ali Koç, Blanc'la bir ön görüşme de yaptı.Adaylar arasında bulunan Mircea Lucescu ve Christoph Daum'la da dirsek temasında olan sarı-lacivertliler, alternatif isimlere de bakıyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezonun teknik heyeti için yüzde 95 yabancı biri isimle anlaşacak.Fenerbahçe'de çok küçük bir ihtimal de olsa yerli bir hocayla devam edilmesi de gündemde. Yerli adaylar arasında en çok konuşulan isim olan Erol Bulut'a çok fazla sıcak bakılmadığı öğrenildi. Tüm planlarını yabancı bir teknik direktör üzerine kuran Fenebahçe, lige ara verilmesini bu yönde avantaja çevirerek geniş bir manevra alanına sahip olacak.