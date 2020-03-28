Ali Koç'un gönlünde yatan isim: Dirk Kuyt!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörlüğe kimin geleceği merak ediliyordu. Semih Özsoy, Süper Lig'i bilen biriyle yola devam edeceğini açıklamıştı. Sürpriz bir isim gündeme geldi...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Ali Koç'un gönlünde yatan isim: Dirk Kuyt!
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28 Mart 2020 13:34
Fenerbahçe teknik direktörlük için düşündüğü Erol Bulut'un elini kolaylaştırmak istiyor.

Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun ardından Fenerbahçe şimdi de Dirk Kuyt'la temas kurdu. Hollandalı oyuncu Fenerbahçe'de oynadığı dönemde önemli izler bırakmış ve taraftarın sevgilisi olmuştu. Düşünmek için zaman isteyen Kuyt dışında Fenerbahçe'de Tuncay Şanlı ismi de teknik ekibe katılacağı konuşulan adaylar arasında.

Ali Koç'un özellikle istediği Kuyt, şu anda futbolu bıraktığı Feyenoord'ta altyapı hocalığı yapıyor.

Kuyt'a teklifini ileten Fenerbahçe, eski oyuncusundan cevap bekliyor.

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