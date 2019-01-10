Ali Koç'u rahatlatan iki isim; Ersun Yanal ve Volkan Ballı...

Ersun Yanal

Volkan Ballı

Ali Koç

Fenerbahçe'de Teknik Direktörve İdari menajer'nın göreve gelmesi en çok Başkan Ali Koç'u rahatlattı. Teknik patron Yanal ve Ballı'dan önceki dönemde Başkan, Samandıra'nın bitmek bilmeyen sorunlarına tek başına çare arıyordu.Sarı-Lacivertli kulübün mali ve idari yapısıyla ilgili çalışmaların yanında Samandıra'daki bu ortam Başkan Ali Koç'u en çok yıpratan unsur oldu. Tesiste en ufak olay ve kriz sürekli Koç'a iletiliyordu. Antrenmanda, maçta, kampta yaşananlardan sürekli Başkan haberdar edildi. Üstelik bu süreçte olaylar ya abartılıyor ya da yanlış aktarılıyordu.Özellikle sıkıntılı olan birçok duruma da Başkan çare bulmaya çalıştı. Ali Koç sürekli tesise gidiyor, maçın ardından soyunma odasına iniyor, hem kulübü hem de Samandıra'yı idare etmeye çalışıyordu. Bu yoğun tempoda sürekli futbolcularla iletişim kuruyordu. Sonuçlar da kötü olunca Başkan Ali Koç için çok zor bir 6 ay geride kaldı. Ersun Yanal ve Volkan Ballı'nın gelişi ile Başkan Koç daha sakin bir sürece girdi. Fenerbahçe Başkanı, kulübün genel problemlerinin yanı sıra kendi işlerine de zaman ayırmaya başladı.Hatta bununla ilgili geçtiğimiz günlerde yurt dışına giden Koç, artık Samandıra'yı tamamen Yanal ve Ballı'ya bıraktı. İçeride oluşabilecek her türlü sorunu bu iki tecrübeli isim başkana aktarmadan çözmeye çalışıyor.Kulüpte çok önemli bir konu varsa başkan haberdar ediliyor. Samandıra'nın sorumluluğunu alan ikili sayesinde futbolcular da artık daha rahat. Sürekli başkana şikayet edilmekten ya da bir ifadelerinin yanlış anlaşılmasından çekinmeden çalışmalarını sürdürüyorlar.