Ali Koç'tan transferde ters köşe...

İLGİLİ VİDEO

Birçok yıldız ismin gündemde olduğu Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bu konuda hiç ağzını açmıyor."Kimler gelecek" sorularını "Kimleri getireceğimizi söyleyemem, nazar değer" diyerek geçiştiren başkanın hedefindeki asıl oyuncuların çok başka olduğu bildirildi.Koç'un yakın çevresinden gelen haberlere göre başkanın, adı fazla duyulmamış ama sahaya çıktığında herkesi memnun edecek bazı futbolcular için yoğun temaslarda bulunduğu kaydedildi. Hatta sportif direktör Damien Comolli ile 8 aydır bu genç yetenekleri bulma konusunda çalışmalar yaptığı belirtildi.Ali Koç'u yakından tanıyanlar "O, Fenerbahçe'yi asla büyük borçların altına sokmaz. Takımı gençleştirecek. Öyle futbolcular gelecek ki herkes hayran kalacak. Ali başkanın sürprizlerine hazırlıklı olun. Herkesi ters köşeye yatıracak. Öyle oyuncular gelecek ki herkes 'çok büyük' diyecek" iddiasında bulunuyorlar.