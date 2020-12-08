Ali Koç'tan TFF ve MHK'ye Ahmet Çakar çağrısı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski hakem Ahmet Çakar'ın mevcut hakemler arasında Fenerbahçe'ye yönelik algılar olduğunu söylediği sözlere atıfta bulunarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Kurulu'nun bu iddiaları araştırması gerektiğini söyledi.



Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç "Ahmet Çakar bir açıklama yaptı. Ahmet Çakar'ın iddialarının aslı astarı var mı bilmiyorum. Kaynak konusunda bir sıkıntısı olmadığını anlıyorum. Çağırın ve sorun! Nedir bu? Kimdir? Nereden bu bilgi sana geldi? İddiasının üstüne gidin. Üzerine gidin ve yalansa açıklayın. Ben Çakar'ın bu konuda bir yalan söyleyeceğine inanmıyorum. Kaldı ki yalansa, bundan sonra Ahmet Çakar veya benzer yorumcular, televizyonlarda böyle bir algı yapamasın. Böyle bir algı ortaya çıkarsa, üzerine gidileceğini bilsinler." dedi



AHMET ÇAKAR NE DEMİŞTİ?



Eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a yenildiği maçın ardından şu açıklamaları yapmıştı;



"Hafta içi ismini veremeyeceğim ünlü bir hakemle beraberdim, ismini veremem. Çocuğun ismini vermem. Hakemler çok konuşan biri değilim. Şifreli konuştu, bazı şeyleri anlatamadı. Baktım maçları mı kesildi ama öyle bir şey de yok. Maç alıyor hala. 'Zorlu toplantısından sonra hakemler içinde 'Zekeriya Alp, bizi Ali Koç'a mı satacak?' endişesi oldu' dedi. Sonra Fenerbahçe öndeyken, nerelere düştü. Bu iş ters tepti.



Rıdvan Dilmen bundan bir ay önce aldı bıçağı, herkese salladı. Beni ilgilendirmez. Şu var, Rıdvan Dilmen'in 'Serdar Tatlı'yı MHK Başkanı yaptı' algısı var. Bence alakası yok ama Rıdvan o akşam 'Serdar'ı bir kere aradım falan, Şansal abi bilmem ne' gibi şeyler söyledi. Zaten Serdar Tatlı'yı hakemler sevmez. Rıdvan Dilmen algısından sonra 'Rıdvan Dilmen ve Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ süremeyiz' imajı oldu. Bunları bana görevde olan bir hakem söyledi. Ünlü 8-10 hakemden bahsediyorum. Hakemler korkak değil, durumdan vazife çıkarır, cin gibidirler. Serdar Tatlı'ya soruyorum, sor bakalım hakemine eli görmüş mü?"



