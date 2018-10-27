Ali Koç'tan takıma tebrik: 'Bizi ayakta tuttunuz'

Fenerbahçe Başkanı, Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşılaşmasının ardından soyunma odasına inerek ikinci yarıda gösterilen mücadele için futbolcularını tebrik etti.Skora ve oyuna isyan ederek 2-2'yi yakaladıklarını belirten Koç, "Böyle bir patlamaya ihtiyacımız vardı. Herkes sizin maçı ne kadar istediğinizi gördü. Kazanamadınız ancak önemli olan her şeyinizi vermenizdi. Bunu yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Koç, maç içinde gösterdikleri performansla ön plana çıkan futbolcuları özel olarak tebrik etti. Hasan Ali Kaldırım başta olmak üzere Michael Frey ve Eljif Elmas'a fiziksel olarak ciddi efor sarf ettiklerini söyleyen Başkan Ali Koç, "Sizin mücadeleniz bizi ayakta tuttu. Rakip kendi sahasında önemli avantaj yakalamışken skoru kabullenmediniz ve takımı ayağa kaldırdınız" diyerek oyuncularını övdü.F.Bahçe'nin geri dönüşe imza atarak 4 dakika içinde 2-0'dan 2-2'ye getirdiği maça bir gol, bir asistle damga vuran Michael Frey, UEFA tarafından haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı. 24 yaşındaki İsviçreli, Salzburg'tan Munas Dabbur, Chelsea'den Ruben Loftus- Cheek ve Real Betis'ten Giovani Lo Celso ile yarışıyor.