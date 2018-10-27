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Ali Koç'tan takıma tebrik: "Bizi ayakta tuttunuz"

Takıma, "Böyle bir patlamaya çok ihtiyacımız vardı. Kazanamadınız ancak sahada her şeyinizi verdiniz" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Hasan Ali, Frey ve Eljif'i "Mücadelenizle bizi ayakta tuttunuz" sözleriyle övdü

Kaynak: Sabah
Ali Koç'tan takıma tebrik: 'Bizi ayakta tuttunuz'
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27 Ekim 2018 03:38
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa Ligi'nde Anderlecht karşılaşmasının ardından soyunma odasına inerek ikinci yarıda gösterilen mücadele için futbolcularını tebrik etti.

Skora ve oyuna isyan ederek 2-2'yi yakaladıklarını belirten Koç, "Böyle bir patlamaya ihtiyacımız vardı. Herkes sizin maçı ne kadar istediğinizi gördü. Kazanamadınız ancak önemli olan her şeyinizi vermenizdi. Bunu yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

RAKİP AVANTAJLIYDI AMA SKORU KABULLENMEDİNİZ

Koç, maç içinde gösterdikleri performansla ön plana çıkan futbolcuları özel olarak tebrik etti. Hasan Ali Kaldırım başta olmak üzere Michael Frey ve Eljif Elmas'a fiziksel olarak ciddi efor sarf ettiklerini söyleyen Başkan Ali Koç, "Sizin mücadeleniz bizi ayakta tuttu. Rakip kendi sahasında önemli avantaj yakalamışken skoru kabullenmediniz ve takımı ayağa kaldırdınız" diyerek oyuncularını övdü.

MICHAEL FREY EN İYİ OYUNCU ADAYI

F.Bahçe'nin geri dönüşe imza atarak 4 dakika içinde 2-0'dan 2-2'ye getirdiği maça bir gol, bir asistle damga vuran Michael Frey, UEFA tarafından haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı. 24 yaşındaki İsviçreli, Salzburg'tan Munas Dabbur, Chelsea'den Ruben Loftus- Cheek ve Real Betis'ten Giovani Lo Celso ile yarışıyor.

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