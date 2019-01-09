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Ali Koç'tan Serdar Aziz ve Tolgay Arslan kararı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ve Beşiktaş'a yaptıkları teklifleri artırmama kararı aldı. Şartlar oluşmazsa, transfer yok.

Kaynak: Sabah
Ali Koç'tan Serdar Aziz ve Tolgay Arslan kararı
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09 Ocak 2019 08:34
Ara transferde Sadık Çiftpınar'a imza attıran Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ile ilgili strateji değişikliğine gitti.

Semih Özsoy'un "İki oyuncu bize gelmeyi istiyor" açıklamasının ardından sessizliğe gömülen yönetimin, ne Beşiktaş'a ne de Galatasaray'a taviz vermeye niyeti yok.

Sarı lacivertliler iki oyuncunun menajerine de aynı mesajı iletti:

"Biz oyuncuların kulüplerindeki geçmiş alacaklarını karşılayacağız. Ancak bonservis bedeli ödeme niyetimiz yok. İki oyuncu çok kaliteli. Ortak özellikleri kulüpleri tarafından gözden çıkarılmış olmaları... Bizim bu transferlerle ilgili acelemiz yok. İstediğimiz şartlar oluşmazsa transferleri gerçekleştirmeyiz."




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