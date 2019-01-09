Ara transferde Sadık Çiftpınar'a imza attıran Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ile ilgili strateji değişikliğine gitti.Semih Özsoy'unaçıklamasının ardından sessizliğe gömülen yönetimin, ne Beşiktaş'a ne de Galatasaray'a taviz vermeye niyeti yok.Sarı lacivertliler iki oyuncunun menajerine de aynı mesajı iletti: