VOLKAN DEMİREL, DEREAĞZI'NDA ÇALIŞTI

Sezon başından beri gerek alınan sonuçlar, gerek futbol dışı yaşanan tatsız olaylarla sıkıntıya bürünen Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yeni bir dönem başladı. İşte yeni bir dönemin başladığı Fenerbahçe'de son durum ve Volkan Demirel detayına dair flaş gelişme:Tesislerde kelimenin tam anlamıyla bahar havası eserken, huzur ortamının skora ve sahaya da yansıyacağı, taraftarların Sivas, Ankaragücü ve Andarlecht maçlarında bambaşka bir Fenerbahçe izleyeceği görüşü dile getiriliyor.10 gün öncesine kadar futbolcuların saat 09.30'da geldiği, 10.30'da antrenmana çıkıp, 15.30'daki ikinci antrenmana kadar odalarına kapandığı tesislerde düzen büyük ölçüde değişti. Takımdaki moralsizlik ve iletişim eksikliğinin teknik heyette yapılan değişiklik sonrası ortadan kalktığı belirtildi.Tavla setleri, playstation, tenis masası, satranç takımları getirildiği, bilardo masalarının da iyileştirildiği öğrenildi. Tesisteki büyük salonun durgun atmosferden kurtarılıp futbolcuların birbirleriyle keyifli vakit geçirdiği bir alan haline dönüştüğü öğrenildi.Salonda en büyük neşe ise tavla turnuvaları sırasında yaşanıyor. İddialı maçlara imrenen Frey ve Jailson da bu oyunu öğrendi ve oynamaya başladı. Tavlanın takım içindeki kesin şampiyou Mehmet Topal. Ancak ameliyat olması nedeniyle Topal'ın Samandıra'da bulunmamasını fırsat bilen Alpar Potuk ve Mehmet Ekici maç fazlasıyla tavla liderliğini ellerine aldılar.Öte yandan, Samandıra'da Türkçe ve İngilizce öğrenmek için iki ayrı sınıf açıldı. Ferdi, Frey, Ayev, Slimani Türkçe kursuna giderken, bazı Türk ve Brezilyalı oyuncuların da İngilizce kursuna gittikleri öğrenildi.Fenerbahçe'da kadro dışı kalan Volkan Demirel, kaleci antrenörü Alkan Birlik denetiminde pazartesi ve Salı günü olmak üzere iki gün üst üste Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis tesislerinde antrenman yaptığı öğrenildi.