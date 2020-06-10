Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma

Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadyumu'nda ligin son sırasında yer alan Kayserispor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Samandıra'ya giderek futbolculara hem lig hem de kupadaki Trabzonspor maçı öncesinde moral verdi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Ali Koç'tan Samandıra'ya çıkarma
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10 Haziran 2020 19:11
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, corona nedeniyle verilen aradan sonra Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşması öncesinde Samandıra'ya giderek futbolculara moral verdi.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Kalan 8 haftanın ilk maçına sahasında 3 puan parolasıyla çıkacak olan sarı-lacivertliler, lig maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor ile Salı günü final için Kadıköy'de karşılaşacak. Fenerbahçe, ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

Bu iki maçın önemini çok iyi bilen başkan Ali Koç, bugün yapılan antrenmana giderek teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi.

Verilen aranın ardından iyi bir başlangıç isteyen Koç'un, Trabzonspor'u da eleyerek finale çıkacaklarına inandığını ve bu konuda futbolcularına olan güvenin ilettiği kaydedildi.

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