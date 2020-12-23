Ali Koç'tan Rıdvan Dilmen'e çağrı ve cevap

ALİ KOÇ: "RIDVAN HOCAYA ŞUNU SORUYORUM"

"FENERBAHÇELİ OLANLAR VE OLMAYANLAR VAR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rıdvan Dilmen'in Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek'i eleştirmesine yanıt verdi ve Dilmen'de Ali Koç'un sözlerinin üzerine kendisini savundu.Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Hakem bugün maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Fenerbahçelilerden özür diliyorum, ben de Fenerbahçe'yi çok seviyorum." demişti.Ali Koç ise buna cevaben, "Şöyle bir şey duyuyorum. Faulü yapan Skrtel'di. Kartı alan başka futbolcuydu. Öyleyse hatadır. O işin bilançosunu çıkaracaksak, Rıdvan Hoca'ya soruyorum, bu sezon ve sonraki sezon, geçen sezonun ikinci yarısındaki 7 hafta kim hakemden daha çok zarar görmüş, kim faydalanmış? Soruyorum Rıdvan Hoca'ya. Fenerbahçe bugün bana sorarsanız bileğinin hakkıyla maçı aldı. 3 bölümlük maçtı. İlk 20-25 dakikalık bölümde Başakşehir alıp götürebilirdi, sonra dengeledik eşitlik oldu, kartlar gelene kadar 2-1 öndeydik ve üstündük, kartlardan sonra maç koptu." ifadelerini kullandı.Dilmen, Ali Koç'un kendisine seslenmesi üzerine, "Ben genel anlamda maça göre yorum yapan insanım. Taraf olmakla objektif olmayı karıştırıyor insanlar. Benim alnımda yazıyor. Yıllarda top oynamışım, teknik direktörlük yapmışım, sportif direktörlük yapmışım Fenerbahçe'de, ben tarafım, hem de ne tarafım biliyor musun! Ama objektiflik başka bir şey. Ali bey geçmiş programlarda izlemiştir, kendi görüşlerimi ben Türkiye'ye söylüyorum. Benim dilimin şeytanı yok. Bugünden bağımsız, geçmişe dönüp baktığında, 2010 yılından itibaren Fenerbahçe'ye ciddi operasyon yapıldığını sadece Türkiye değil, dünya da gördü. O operasyonun tam tamamlanmadığını ve devam ettiğini de ben görmekteyim. Benim ölçülerimde Türkiye'de Fenerbahçeli olanlar ile olmayanlar var, Ben Fenerbahçeli olanlardanım. buraya çıktığımda ama herkese aynı mesafedeyim. Ben çocuklarına Rıdvan adını koyan ailelere bu haksızlığı yapmam." cevabını verdi.