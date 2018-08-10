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Ali Koç'tan Ramil Guliyev, Alican Kaynar ve Çağla Dönertaş'a özel tebrik!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı - lacivertli kulübün sporcuları Ramil Guliyev, Alican Kaynar ve Çağla Dönertaş'ı resmi siteden yayınlanan mesajla tebrik etti.

Kaynak: Sporx.com
Ali Koç'tan Ramil Guliyev, Alican Kaynar ve Çağla Dönertaş'a özel tebrik!
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10 Ağustos 2018 15:15
Fenerbahçe Başkanı Ali KoçAvrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre finalinde piste çıkan ve altın madalya kazanan Milli atlet Ramil Guliyev'i, 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası'nda yapmış oldukları dereceler ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizin yelkende iki kota almasını sağlayan Alican Kaynar ile Çağla Dönertaş'ı, sarı - lacivertli kulübün resmi sitesinden yayınlanan mesajla tebrik etti.

İşte Ali Koç'un tebrik yazısı:

 Dün, milli formamız ile adını eşsiz başarılara yazdıran sporcularımızın, Avrupa'nın dört bir yanından gelen haberleri ile büyük bir gurur ve mutluluk yaşadık.

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile bizleri bir kez daha gururlandıran Ramil Guliyev'i ve 2018 Olimpik Sınıflar Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceler ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizin yelkende iki kota almasını sağlayan Alican Kaynar ile Çağla Dönertaş'ı kutluyorum.

Başarıyla taşıdıkları milli formamızla hem Türkiyemize hem de kulübümüze yaşattıkları bu gururdan dolayı sporcularımızı tebrik ediyor; her daim başarılarının devamını diliyorum.

ALİ KOÇ

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI


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