Ali Koç'tan oyunculara; 'Siz de sorumlusunuz'

görevine son verilmesinin ardından Samandıra'da seferberlik ilan edildi.Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, dün öğlen saat 12.00'de tesislerde bir toplantı yaptı. Toplantıda Sportif Direktör Comolli, eski teknik direktör Cocu'nun yardımcıları Koeman, Van der Weerden ve futbolcular hazır bulundu.Koç, teknik direktör Cocu ile yollarını ayırdıklarını belirtirken "Cocu ile daha fazla devam edemeyeceğimizi belirterek yolları ayırdık. Ancak bu tabloda sadece onun değil sizin de sorumluluğunuz var. Büyük takım gibi mücadele etmiyorsunuz. Önümüzde derbi maçı var. Artık Fenerbahçe formasına yakışan oyunu ortaya koymanın zamanı geldi" dedi.Futbolculardan kendilerine çeki düzen vermelerini isteyen Başkan Koç, "Fenerbahçe camiası mutsuz. Bu mutsuzluğu bitirmek sizin elinizde. Galatasaray maçını kazanın, en azından yeni bir başlangıç olacağını bize ve taraftara gösterin. İnsanlar size inanmak istiyor, her maç 45 bin kişi sizi destekliyor. Bu desteğin karşılığını verin" ifadelerini kullandı.Başkan Ali Koç, Damien Comolli ile özel bir konuşma gerçekleştirdi. Fransız sportif direktörden takımın durumuyla ilgili detaylı bir rapor isteyen Koç, mevcut durumda herkesin sorumluluğunun bulunduğunu ifade ederek Comolli'den de elini taşın altına koymasını istedi. Görüşme sonrası Comolli'nin hayli moralsiz olduğu kaydedildi.