ALİ KOÇ'TAN GALATASARAY'A YANIT

Süper Lig'in 11'inci haftasında Cuma günü oynanacakderbisi öncesinde ev sahibi sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, ebedi dostlarına yemek davetinde bulundu.Başkan seçildikleri günden bu yana verdikleri dostluk mesajları ile dikkat çeken ve ezeli rekabette ebedi dostluk olgusuna önem veren Mustafa Cengiz ve Ali Koç gerginlik yaratacak hiç bir açıklamada bulunmazken derbi günü gerçekleşecek dostluk yemeği fikrinin çok isabetli bir karar olduğu yönünde görüş bildirildi.Başkan Cengiz, Ali Koç ve tüm yöneticileri yemeğe davet ederken ilk etapta bu teklife çok sıcak bakan ve teşekkür eden Ali Koç daha sonra katılamayacaklarını bildirdi.Başkan Cengiz'in bu sıcak, samimi ve dostça yaklaşımı karşısında çok sevindiklerini belirten Ali Koç'un, "" dediği belirtildi.Mustafa Cengiz'in iki yönetim arasında yarattığı bu atmosfer Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki dostluk köprülerini uzatmış oldu.