  •  
    F.Bahçe'de Ersun Yanal için kampanya başlatıldı
  •  
    G.Saray için açıklama; 'Beni aramadılar ama...'
  •  
    "G.Saray çok ağır favori, bu yüzden de F.Bahçe.."
  •  
    Koeman'ın Galatasaray planı hazır! "Durdurun"
  •  
    Güneş'ten Ljajic kararı! Başakşehir maçında...

Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'in teklifine yanıt

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibini derbi öncesinde yemeğe davet etti.

Kaynak: DHA
Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'in teklifine yanıt
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2018 10:38
Süper Lig'in 11'inci haftasında Cuma günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde ev sahibi sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, ebedi dostlarına yemek davetinde bulundu.

Başkan seçildikleri günden bu yana verdikleri dostluk mesajları ile dikkat çeken ve ezeli rekabette ebedi dostluk olgusuna önem veren Mustafa Cengiz ve Ali Koç gerginlik yaratacak hiç bir açıklamada bulunmazken derbi günü gerçekleşecek dostluk yemeği fikrinin çok isabetli bir karar olduğu yönünde görüş bildirildi.

ALİ KOÇ'TAN GALATASARAY'A YANIT

Başkan Cengiz, Ali Koç ve tüm yöneticileri yemeğe davet ederken ilk etapta bu teklife çok sıcak bakan ve teşekkür eden Ali Koç daha sonra katılamayacaklarını bildirdi.

Başkan Cengiz'in bu sıcak, samimi ve dostça yaklaşımı karşısında çok sevindiklerini belirten Ali Koç'un, "Çok isterdik ama takımla beraber olacağız, stada maç saatine yakın bir zamanda ulaşabileceğiz. Bu güzel buluşmayı başka bir yer ve zamanda ama mutlaka yapalım. Nazik davetiniz için sonsuz teşekkürler" dediği belirtildi.

Mustafa Cengiz'in iki yönetim arasında yarattığı bu atmosfer Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki dostluk köprülerini uzatmış oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için