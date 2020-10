Ali Koç'tan kurşunlanma tepkisi: 'Bu bir ayıptır!'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.



Sarı - lacivertli futbol takımını taşıyan otobüsün 4 Nisan 2015'te kurşunlanmasıyla ilgili konuşan Fenerbahçe Başkanı, flaş ifadeler kullandı.



Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;



"DEVLETİMİZİN BİR AYIBIDIR!"



"Açık ve net olacağım. Bu sadece Fenerbahçe'nin futbol takımına yapılmış bir saldırı değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne yapılmış bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırıyı yapanlar emellerine ulaşsaydı, Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün otobüsünün kurşunlanıp, orada can kayıpları olsaydı yine mi bu şekilde davranılacaktı. Bu konu dünya çapında haber olacaktı. Bu konunun bu şekilde sürüncemede kalması devletimizin bir ayıbıdır. İsterse de bu konunun dibine inilir. Bizim bu konudaki düşüncemiz budur. Her bir Fenerbahçe taraftarı da böyle düşünmektedir ve rahatsızdır. 5 buçuk yılda bir arpa boyu yol alınamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuvvetl, kudretlidir, her türlü imkana sahiptir ve bunu bulacak her türlü imkanı da vardır. Bunun aydınlatılmaması sadece bize yapılan haksızlık, ayıp değil bu ülkeye yapılan en büyük ayıplardan biridir. Rica ediyoruz yetkililerden bu konu, en kısa zamanda aydınlatılmalı, aydılatılmaması hepimiz açısından garip bir durumdur."