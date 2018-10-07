Ali Koç'tan kadro dışı kararları için flaş açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı kalmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

07 Ekim 2018 17:12
Ali Koç'tan kadro dışı kararları için flaş açıklama
SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başkşehir maçı öncesinde flaş açıklamalar yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı kalması hakkında "Birkaç gün evvel bazı kararlar verdik. Bu kararlar çerçevesinde 3 arkadaşımız ile yolalrı ayırdık, 3 arkadaşı kadro dışı bıraktık. Bu alınan kararlar anlık öfkeyle alınmış, gündem değiştirmek üzere ya da birini suçlamak için alınmış kararlar değildi. Son yaşananlar üzerine etraflıca konuşulmuş ve bir plan dahilinde alınmış kararlardır. Herhangi detaylı bir açıklama yapmamamız da bir plan dahilindedir. Deytaylı açıklamaları en geç Salı gününe kadar şahsen yapmayı planlıyorum." dedi.

Teknik heyetten de 3 ismin gönderildiğinin altını çizen Ali Koç, "Teknik heyetten 3 kişiyle yolları ayırdık, doğru. Bunun çok ciddi sebepleri, nedenleri olmaktadır. Nedenleri paylaşınca hepimizin öfkeleneceği şeyler söz konusudur. Aatif ve Nabil'in kararı, nedenleri, Volkan Demirel'in sebeplerinden farklıdır." açıklamasını yaptı.

Volkan Demirel için özel bir parantez açan Ali Koç, "Kaptanımız Volkan Demirel'e özel parantez açmak istiyorum. Vefasızlıktan bahsedenler var. Medyanın spekülasyonların, iddiaların dolduruşuna kimse gelmesin. Volkan Demirel 15 yıldır Fenerbahçe'ye hizmet eden, bunun büyük bölümünden kaptanlık yapan, Fenerbahçelilik söz konusu olduğunda tartışılmayacak bir kişidir, tarihe de öyle geçecektir. Bu işin taraftar gözüyke bakışı, Ali Koç bakışı da var. Nikahında şahitlik yaptığım, evine gittiğim tek oyuncudur. Şunu net ifade ederim ki, camiamıza yeni katılmış bir teknik direktörün, sportif direktör, Volkan Demirel'i beni kadro dışı bırakmaya ikna edemez. Bu duyguları taşıyan biri olarak yönetim kurulu ile bu kararı aldıysam ciddi sebepleri olduğunun bilinmesini isterim. Benim için zor bir karardır." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Ali Koç, Volkan Demirel'e mesaj gönderdi ve "Bu konu Alex'in ayrılışı ile karşılaştırılıyor, bir alakası yoktur. Volkan ve diğer iki oyuncumuz kontratlı oyuncular, kulübün parçaları. Bundan sonra, ilerleyen haftalarda konuların nereye gideceği, gelişmelerin nelere mal olacağı, kaptanımızın hal ve davranışlarına, bir hata yaptığını düşünüyorsa, özür dilemesine bağlıdır. Benim en büyük umudum, çok sevdiğim, Fenerbahçe'nin de çok sevdiği Volkan Demirel'in, kendine yakıştığı şekilde kariyerini devam ettirmesi ve en güzel şekilde de sonlandırmasıdır. Anlık kararlar değildir bunlar, belli program dahilinde alınan kararlardır. Bu açıklamanın da, kararlardan birkaç gün sonra yapılması da plan ve program dahilinde. Kimse yönlendirmelere, iddialara, basının gaz vermesine dolduruşa gelmeden karar versin." dedi.
Ali Koç, "Vefanın ne demek olduğunu ben gayet iyi bilirim ama en büyük vefayı da Fenerbahçe hak eder." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Sporx.com

Diğer Haberler

Galatasaray'dan Divock Origi harekatı! Galatasaray

Galatasaray'dan Divock Origi harekatı!
Yıldırım Demirören: 'Biraz daha sabır' Milli Takım

Yıldırım Demirören: "Biraz daha sabır"
Beşiktaş'tan Konyaspor'a çiçek tepkisi! Beşiktaş

Beşiktaş'tan Konyaspor'a çiçek tepkisi!
Şenol Güneş'in yeni kozu Jeremain Lens! Beşiktaş

Şenol Güneş'in yeni kozu Jeremain Lens!
Beşiktaş'a Adriano'dan iyi haber! Beşiktaş

Beşiktaş'a Adriano'dan iyi haber!
Beşiktaş ve Trabzonspor'un Alperen yarışı! Beşiktaş

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Alperen yarışı!
Galatasaray için Pelle ve Soriano iddiası! Galatasaray

Galatasaray için Pelle ve Soriano iddiası!
Şenol Güneş'ten Oğuzhan kararı! Beşiktaş

Şenol Güneş'ten Oğuzhan kararı!
Ozan Kabak'ın maaşı 5 katına çıkıyor! Galatasaray

Ozan Kabak'ın maaşı 5 katına çıkıyor!
Daha fazla göster
1

Porto'da Yacine Brahimi krizi!
2

"Real Madrid'i reddettim, transferim imkansız"
3

Bonucci: "Juventus'tan ayrılmak hataydı"
4

Aykut Kocaman ve Murat Öztürk iddialara cevap verecek
5

Ali Koç, Aatıf ve Dirar gerçeklerini açıkladı!

6

İşte Fenerbahçe'nin yeni sponsoru!
7

Valbuena Galatasaray'a haber yolladı
8

Ali Şen: ''Cocu ve Comolli'ye 'Güle güle' derdim''
9

Paul Pogba yeni hedefini açıkladı! "Hiç kazanmadım"
10

Ozan Kabak'ın maaşı 5 katına çıkıyor!
yukarı ok